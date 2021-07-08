Официально: «Милан» выкупил Тонали

«Милан» объявил о приобретении прав на полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.

21-летний футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что за выкуп своего воспитанника «Брешиа» получит 7 миллионов евро сразу, еще 5 миллионов в виде бонусов и права на хавбека Джакомо Ольцера.