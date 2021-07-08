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    Официально: «Милан» выкупил Тонали

    «Милан» объявил о приобретении прав на полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.

    21-летний футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный до июня 2026 года.

    Ранее сообщалось, что за выкуп своего воспитанника «Брешиа» получит 7 миллионов евро сразу, еще 5 миллионов в виде бонусов и права на хавбека Джакомо Ольцера.

    • В прошлом сезоне Тонали выступал за «Милан» на правах аренды.
    • Он провел 37 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость итальянца – 27 миллионов евро.

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    Источник: Официальный сайт «Милана»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +830

      DemSerg 13 минут назад

      за что такие деньги? 27 мулей...

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