Официально: «Милан» выкупил Тонали

«Милан» объявил о приобретении прав на полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.
21-летний футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что за выкуп своего воспитанника «Брешиа» получит 7 миллионов евро сразу, еще 5 миллионов в виде бонусов и права на хавбека Джакомо Ольцера.
- В прошлом сезоне Тонали выступал за «Милан» на правах аренды.
- Он провел 37 матчей, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость итальянца – 27 миллионов евро.
Источник: Официальный сайт «Милана»