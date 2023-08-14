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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кремонезе - Кротоне
Кремонезе - Кротоне: обзор матча 14 августа 2023
Кремонезе
14.08.2023, понедельник, 18:45
Италия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Кротоне
30'
Ф. Афена-Гьян
105'
Ф. Васкес
117'
Ч. Пикель
7'
M. Tumminello
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Кротоне
ГОЛ! 3:1!
Ч. Пикель
117'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Васкес
Пас отдал
Ф. Тсаджут
105'
Замена
Ч. Пикель
️️️️
М. Коллоколо
101'
91'
Замена
G. Gigliotti
️️️️
D. Bove
Желтая карточка
М. Бьянкетти
90'
+2
89'
Желтая карточка
D. Bove
Замена
Т. Миланезе
️️️️
Л. Дзанимачча
76'
74'
Замена
T. Awua
️️️️
Л. Фелиппе
Желтая карточка
М. Коллоколо
67'
59'
Замена
P. Giannotti
️️️️
Л. Рохас
59'
Замена
G. Bruzzaniti
️️️️
R. Spaltro
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Ф. Афена-Гьян
59'
Замена
Л. Раванелли
️️️️
Л. Лочошвили
46'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
М. Кастаньетти
46'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Афена-Гьян
Пас отдал
Л. Серникола
30'
10'
Желтая карточка
R. Spaltro
7'
ГОЛ! 0:1!
M. Tumminello
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Кротоне
1
Andrea Dini
ВР
5
Davide Bove
ЦЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
99
Mattia Vitale
ЦП
19
Alessio Tribuzzi
ЦП
7
Eugenio D'Ursi
ЦП
20
Луис Рохас
АП
93
Marco Tumminello
ЦФ
36
Riccardo Spaltro
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Кротоне
12
Alberto Lucano
ВР
33
Франческо Д'Альтерио
ВР
6
Guillaume Gigliotti
ЦЗ
33
Davide Mondonico
ЦЗ
24
Pasquale Giannotti
ЦП
39
Thomas Schirò
ЦП
14
C. Crialese
ЦФ
86
Theophilus Awua
ЦФ
17
Giovanni Bruzzaniti
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сарр
12
Куальята
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
17
Серникола
4
Кастаньетти
18
Коллоколо
91
Бертолаччи
20
Васкес
98
Дзанимачча
13
Афена-Гьян
1-4-1-2
1
5
99
19
7
55
Фелиппе
20
Рохас
36
93
24
Лочошвили
13
Раванелли
13
Раванелли
24
Лочошвили
18
Коллоколо
18
Пикель
18
Пикель
18
Коллоколо
98
Дзанимачча
62
Миланезе
62
Миланезе
98
Дзанимачча
13
Афена-Гьян
92
Буонаюто
92
Буонаюто
13
Афена-Гьян
4
Кастаньетти
74
Тсаджут
74
Тсаджут
4
Кастаньетти
5
6
6
5
20
Рохас
24
24
20
Рохас
55
Фелиппе
86
86
55
Фелиппе
36
17
17
36
Остались в запасе
Кремонезе
Кротоне
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
12
Alberto Lucano
ВР
33
Франческо Д'Альтерио
ВР
33
Davide Mondonico
ЦЗ
39
Thomas Schirò
ЦП
14
C. Crialese
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Остались в запасе
12
Alberto Lucano
ВР
33
Франческо Д'Альтерио
ВР
33
Davide Mondonico
ЦЗ
39
Thomas Schirò
ЦП
14
C. Crialese
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Кремонезе - Кротоне
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
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