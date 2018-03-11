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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 11 марта 2018
Дженоа
11.03.2018, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Милан
90+4'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Желтая карточка
А. Бертолаччи
79'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-3-3
1
Перин
93
Лаксальт
2
Сполли
87
Жуканович
4
Бираски
30
Ригони
91
Бертолаччи
7
Хильемарк
88
Лазович
16
Галабинов
21
Пандев
3-4-1-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
19
Бонуччи
13
Родригес
6
Билья
7
Бонавентура
19
Кессье
20
Чалханоглу
10
Сусо
9
Калинич
16
Борини
Остались в запасе
Дженоа
Милан
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Педру Перейра
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Педру Перейра
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Дженоа - Милан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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