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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 29 апреля 2018
Аталанта
29.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
22'
Б. Кристанте
74'
Й. Иличич
81'
М. Велозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Дженоа
81'
ГОЛ! 2:1!
М. Велозу
Желтая карточка
М. Кальдара
80'
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Х. Хатебур
74'
Желтая карточка
Р. Фройлер
71'
Желтая карточка
Т. Кастань
42'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кристанте
Пас отдал
А. Гомес
22'
9'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
3-3-2-1
1
Бериша
23
Кальдара
5
Масиелло
21
Кастань
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
4
Кристанте
8
Фройлер
10
Гомес
3-3-2
1
Перин
87
Жуканович
13
Россеттини
4
Бираски
91
Бертолаччи
7
Хильемарк
11
Бесса
18
Лападула
88
Лазович
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Аталанта - Дженоа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
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