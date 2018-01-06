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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сассуоло
Дженоа - Сассуоло: обзор матча 06 января 2018
Дженоа
06.01.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Сассуоло
80'
А. Галабинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сассуоло
ГОЛ! 1:0!
А. Галабинов
Пас отдал
Д. Бираски
80'
Желтая карточка
А. Галабинов
77'
Желтая карточка
Э. Жуканович
70'
68'
Желтая карточка
С. Миссироли
Желтая карточка
Л. Ригони
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-2-2-2
1
Перин
4
Бираски
13
Россеттини
87
Жуканович
93
Лаксальт
2
Сполли
91
Бертолаччи
30
Ригони
18
Лападула
21
Пандев
4-3-2-1
47
Консильи
14
Лирола
15
Ачерби
18
Гольданига
13
Пелузо
32
Дункан
4
Маньянелли
6
Миссироли
21
Политано
94
Берарди
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Дженоа
Сассуоло
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Дженоа - Сассуоло
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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