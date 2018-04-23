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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Верона
Дженоа - Верона: обзор матча 23 апреля 2018
Дженоа
23.04.2018, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 1
Завершен
Верона
78'
Д. Бесса
90+3'
Г. Пандев
64'
Ромуло (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Верона
ГОЛ! 2:1!
Г. Пандев
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Бесса
Пас отдал
Д. Лазович
78'
Желтая карточка
О. Хильемарк
64'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ромуло
57'
Желтая карточка
А. Черчи
33'
Желтая карточка
М. Валоти
Желтая карточка
И. Кофи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Верона
12
Николас
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-3-2
1
Перин
93
Лаксальт
4
Бираски
87
Жуканович
13
Россеттини
91
Бертолаччи
7
Хильемарк
5
Кофи
18
Лападула
88
Лазович
3-2-4
12
Николас
4
Караччоло
26
Вукович
18
Супрайен
49
Ромуло
10
Валоти
93
Фарес
7
Беардзотти
10
Ридер
7
Черчи
Остались в запасе
Дженоа
Верона
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
6
Марко Фоссати
ОП
29
Любомир Тупта
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
29
Любомир Тупта
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Дженоа - Верона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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