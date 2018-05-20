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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Торино
Дженоа - Торино: обзор матча 20 мая 2018
Дженоа
20.05.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Торино
80'
Г. Пандев
30'
Я. Фальке
58'
Д. Базелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Торино
83'
Вторая желтая
К. Ансальди
ГОЛ! 1:2!
Г. Пандев
80'
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Базелли
Пас отдал
К. Ансальди
45'
+2
Желтая карточка
К. Ансальди
30'
ГОЛ! 0:1!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Белотти
21'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-3-1-1
1
Перин
93
Лаксальт
4
Бираски
4
Иццо
5
Эль-Ямик
91
Бертолаччи
44
Велозу
11
Бесса
13
Перейра
18
Лападула
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
14
Ансальди
33
Бонифази
24
Моретти
29
Де Сильвестри
63
Н'Кулу
33
Базелли
8
Ринкон
44
Фальке
7
Беренгер
11
Белотти
Остались в запасе
Дженоа
Торино
98
Лука Дзанимачча
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Сальвадор Ичасо
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
98
Лука Дзанимачча
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Дженоа - Торино
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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