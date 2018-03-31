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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - СПАЛ
Дженоа - СПАЛ: обзор матча 31 марта 2018
Дженоа
31.03.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
СПАЛ
30'
Д. Лападула (П)
60'
М. Лаццари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - СПАЛ
Желтая карточка
А. Таарабт
88'
Желтая карточка
Д. Лазович
72'
71'
Желтая карточка
Ф. Коста
Желтая карточка
Д. Бираски
64'
61'
Желтая карточка
М. Лаццари
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Лаццари
Пас отдал
П. Скьяттарелла
Желтая карточка
Л. Ригони
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лападула
30'
29'
Красная карточка
Ф. Викари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-3-3
1
Перин
93
Лаксальт
2
Сполли
87
Жуканович
4
Бираски
30
Ригони
91
Бертолаччи
7
Хильемарк
88
Лазович
21
Пандев
18
Лападула
3-2-2-2
1
Мерет
27
Фелипе
34
Викари
15
Сионек
29
Лаццари
4
Коста
33
Грасси
28
Скьяттарелла
9
Палоски
7
Антенуччи
Остались в запасе
Дженоа
СПАЛ
13
Педру Перейра
ПВ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Альфред Гомис
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Дженоа - СПАЛ
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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