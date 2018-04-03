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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кальяри
Дженоа - Кальяри: обзор матча 03 апреля 2018
Дженоа
03.04.2018, вторник, 19:30
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
53'
Д. Лападула
62'
Н. Барелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кальяри
Желтая карточка
Д. Бираски
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Л. Кастан
Желтая карточка
П. Перейра
83'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Барелла
57'
Желтая карточка
М. Андреолли
56'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
ГОЛ! 1:0!
Д. Лападула
Пас отдал
О. Хильемарк
53'
41'
Желтая карточка
М. Сау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
3-2-3-1
1
Перин
20
Рози
13
Россеттини
87
Жуканович
93
Лаксальт
4
Бираски
11
Бесса
5
Кофи
7
Хильемарк
18
Лападула
4-4-2
22
Краньо
3
Андреолли
23
Чеппителли
4
Писакане
22
Ликояннис
24
Фараго
17
Ионицэ
23
Барелла
27
Дессена
30
Паволетти
25
Сау
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
13
Педру Перейра
ПВ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Дженоа - Кальяри
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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