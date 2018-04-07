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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 07 апреля 2018
Сампдория
07.04.2018, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
45'
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
Б. Берешиньски
45'
24'
Желтая карточка
Г. Пандев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
4-1-2-3
2
Вивиано
29
Мурру
26
Сильвестре
67
Феррари
18
Берешиньски
34
Торрейра
26
Прат
17
Линетти
91
Сапата
10
Капрари
27
Квальярелла
4-3-1-2
1
Перин
87
Жуканович
2
Сполли
4
Бираски
93
Лаксальт
7
Хильемарк
91
Бертолаччи
30
Ригони
13
Перейра
21
Пандев
18
Лападула
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Сампдория - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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