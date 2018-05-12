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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Дженоа
Беневенто - Дженоа: обзор матча 12 мая 2018
Беневенто
12.05.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
87'
Ш. Диабате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Дженоа
ГОЛ! 1:0!
Ш. Диабате
87'
44'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Д. Катальди
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Бакари Санья
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-4-1
1
Пуджиони
3
Санья
14
Тошка
3
Летизия
6
Джимсити
30
Сандро
10
Виола
14
Париджини
32
Катальди
14
Диабате
3-3-2
16
Ламанна
5
Эль-Ямик
4
Иццо
4
Бираски
91
Бертолаччи
5
Кофи
7
Хильемарк
18
Лападула
88
Лазович
Остались в запасе
Беневенто
Дженоа
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Беневенто - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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