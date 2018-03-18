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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 18 марта 2018
Наполи
18.03.2018, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
72'
Р. Альбиоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Дженоа
76'
Желтая карточка
А. Рози
Желтая карточка
П. Зелински
75'
ГОЛ! 1:0!
Р. Альбиоль
Пас отдал
Х. Кальехон
72'
47'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
3-2-2-3
1
Перин
87
Жуканович
2
Сполли
4
Бираски
20
Рози
93
Лаксальт
7
Хильемарк
91
Бертолаччи
88
Лазович
21
Пандев
16
Галабинов
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Педру Перейра
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Наполи - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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