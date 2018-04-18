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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 18 апреля 2018
Рома
18.04.2018, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
17'
Д. Ундер
52'
Э. Жуканович (АГ)
61'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лападула
Пас отдал
Г. Пандев
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Жуканович
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундер
Пас отдал
А. Коларов
17'
16'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
17
Фасио
15
Жуан
11
Коларов
24
Флоренци
25
Гоналон
8
Жерсон
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
4-3-2
1
Перин
20
Рози
87
Жуканович
13
Россеттини
5
Эль-Ямик
30
Ригони
91
Бертолаччи
7
Хильемарк
21
Пандев
18
Лападула
Остались в запасе
Рома
Дженоа
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Педру Перейра
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Рома - Дженоа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
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