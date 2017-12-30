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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 30 декабря 2017
Торино
30.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дженоа
90'
+2
Желтая карточка
Н. Сполли
67'
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
М. Вальдифиори
47'
38'
Желтая карточка
А. Рози
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
8
Бурдиссо
3
Молинаро
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
16
Вальдифиори
10
Оби
7
Беренгер
44
Фальке
99
Ньянг
3-2-4-1
1
Перин
87
Жуканович
2
Сполли
4
Иццо
20
Рози
93
Лаксальт
91
Бертолаччи
44
Велозу
30
Ригони
49
Таарабт
21
Пандев
Остались в запасе
Торино
Дженоа
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Торино - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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