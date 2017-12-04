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    Экс-нападающий сборной Италии Росси перешел в «Дженоа»

    «Дженоа» объявила о подписании контракта со свободным агентом Джузеппе Росси.

    Завтра клуб проведет пресс-конференцию, посвященную трансферу. О сроке контракта 30-летнего итальянца не сообщается.

    В июле Росси расторг контракт с «Фиорентиной», за которую выступал на протяжении года. Прежде форвард играл в «Сельте», «Леванте», «Парме», «Ньюкасле» и «Манчестер Юнайтед».

    Игрок вызывался в сборную Италии с 2008 по 2014 год и принял участие Кубке конфедераций-2009 и Олимпийском турнире-2008, где стал лучшим бомбардиром.

    Источник: ФК «Дженоа»

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    04.12.2017 19:10
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    Комментарии (5)
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    Italian_93
    1512404128
    Гнилой игрок в гнилой команде
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    OfaZavr
    1512405752
    Желаю удачи и без травм!
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    STAFOR13
    1512406905
    жаль травмы погубили его, удачи ему и что бы больше без травм!
    Ответить
    MrVanes-Zenit
    1512410268
    Талантище, но, увы, травмы мешают раскрыться полностью Успехов, Джузеппе!
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    ologreds
    1694991801
    numo528124
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