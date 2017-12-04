Экс-нападающий сборной Италии Росси перешел в «Дженоа»

«Дженоа» объявила о подписании контракта со свободным агентом Джузеппе Росси.

Завтра клуб проведет пресс-конференцию, посвященную трансферу. О сроке контракта 30-летнего итальянца не сообщается.

В июле Росси расторг контракт с «Фиорентиной», за которую выступал на протяжении года. Прежде форвард играл в «Сельте», «Леванте», «Парме», «Ньюкасле» и «Манчестер Юнайтед».

Игрок вызывался в сборную Италии с 2008 по 2014 год и принял участие Кубке конфедераций-2009 и Олимпийском турнире-2008, где стал лучшим бомбардиром.