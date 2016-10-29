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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Гранада
Барселона - Гранада: обзор матча 29 октября 2016
Барселона
29.10.2016, суббота, 21:45
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
48'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Гранада
87'
Желтая карточка
Р. Везо
Желтая карточка
Неймар
87'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Л. Суарес
83'
79'
Желтая карточка
Д. Ломбан
77'
Замена
С. Сампер
️️️️
Д. Тораль
73'
Желтая карточка
Д. Тораль
72'
Замена
Д. Баррал
️️️️
А. Кравец
Замена
А. Гомеш
️️️️
Д. Суарес
71'
60'
Замена
Ж. Бога
️️️️
А. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
48'
11'
Желтая карточка
Г. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
32
Нили
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
2
Тито
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
77
Омер Атцили
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
3-3-3-1
1
тер Стеген
12
Динь
14
Умтити
14
Маскерано
6
Роберто
12
Рафинья
11
Ракитич
10
Неймар
4
Суарес
10
Месси
9
Суарес
4-3-1-2
13
Очоа
18
Ломбан
21
Рубен Везо
20
Санер
11
Силва
16
Карсела-Гонсалес
4
Уче
21
Тораль
8
Перейра
7
Куэнка
11
Кравец
4
Суарес
20
Гомеш
20
Гомеш
4
Суарес
9
Суарес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Суарес
21
Тораль
16
Сампер
16
Сампер
21
Тораль
8
Перейра
13
Бога
13
Бога
8
Перейра
11
Кравец
18
Баррал
18
Баррал
11
Кравец
Остались в запасе
Барселона
Гранада
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
32
Нили
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Ойер
ВР
2
Тито
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
32
Нили
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
2
Тито
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Барселона - Гранада
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Камп Ноу
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