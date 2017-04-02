Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Барселона
Гранада - Барселона: обзор матча 02 апреля 2017
Гранада
02.04.2017, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 29 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
50'
Ж. Бога
44'
Л. Суарес
64'
П. Алькасер
83'
М. Санер (АГ)
90'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Барселона
90'
ГОЛ! 1:4!
Неймар
87'
Замена
К. Аленья
️️️️
И. Ракитич
83'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
М. Санер
Вторая желтая
Х. Агбо Уче
82'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
79'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Г. Силва
78'
77'
Желтая карточка
И. Ракитич
67'
Замена
А. Иньеста
️️️️
А. Гомеш
64'
ГОЛ! 1:2!
П. Алькасер
60'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Д. Ломбан
59'
Замена
А. Рамос
️️️️
А. Кравец
55'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бога
50'
Замена
Ж. Бога
️️️️
В. Ангбан
45'
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
28'
Желтая карточка
С. Роберто
17'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Гранада
1
Руй Силва
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Очоа
18
Ломбан
20
Санер
23
Эрнандес
27
Силва
20
Фулкье
22
Вакасо
4
Уче
7
Ангбан
8
Перейра
11
Кравец
3-1-4-1-1
1
тер Стеген
22
Матье
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
20
Гомеш
12
Рафинья
11
Ракитич
6
Роберто
10
Неймар
9
Суарес
7
Ангбан
13
Бога
13
Бога
7
Ангбан
11
Кравец
20
Рамос
20
Рамос
11
Кравец
27
Силва
7
Куэнка
7
Куэнка
27
Силва
11
Ракитич
10
Аленья
10
Аленья
11
Ракитич
20
Гомеш
8
Иньеста
8
Иньеста
20
Гомеш
12
Рафинья
9
Алькасер
9
Алькасер
12
Рафинья
Остались в запасе
Гранада
Барселона
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Гранада - Барселона
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Барселона
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+