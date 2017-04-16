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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Сельта
Гранада - Сельта: обзор матча 16 апреля 2017
Гранада
16.04.2017, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 32 тур
0 : 3
Завершен
Сельта
23'
Х. Санчес
73'
М. Диас
76'
К. Бове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Сельта
Желтая карточка
Э. Понсе
88'
83'
Замена
П. Систо
️️️️
К. Бове
80'
Замена
Х. Сене
️️️️
Х. Санчес
76'
ГОЛ! 0:3!
К. Бове
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
А. Перейра
74'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Р. Крхин
74'
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Диас
68'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Э. Юлсагер
59'
Желтая карточка
А. Лемос
58'
Желтая карточка
М. Диас
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
А. Кравец
45'
Желтая карточка
А. Кравец
41'
Желтая карточка
М. Вакасо
38'
Желтая карточка
С. Ингасон
37'
23'
ГОЛ! 0:1!
Х. Санчес
Пас отдал
К. Бове
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
21
Рене Крхин
ПП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
11
Артем Кравец
РФ
Главный тренер
Тони Адамс
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
19
Хосабед Санчес
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Гранада
1
Руй Силва
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
4-3-1-2
13
Очоа
27
Силва
20
Санер
21
Рубен Везо
15
Ингасон
22
Вакасо
4
Уче
21
Крхин
8
Перейра
9
Понсе
11
Кравец
4-1-2-2-1
1
Альварес
14
Ронкалья
21
Планас
21
Гомес
18
Лемос
21
Диас
17
Юлсагер
24
Шейх
10
Бонгонда
19
Санчес
12
Бове
8
Перейра
23
Эрнандес
23
Эрнандес
8
Перейра
11
Кравец
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
11
Кравец
21
Крхин
13
Бога
13
Бога
21
Крхин
17
Юлсагер
22
Радойя
22
Радойя
17
Юлсагер
12
Бове
77
Систо
77
Систо
12
Бове
19
Санчес
10
Сене
10
Сене
19
Санчес
Остались в запасе
Гранада
Сельта
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
Главный тренер
Тони Адамс
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Гранада - Сельта
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Лос Карменес
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