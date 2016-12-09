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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Гранада
Малага - Гранада: обзор матча 09 декабря 2016
Малага
09.12.2016, пятница, 22:45
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
24'
И. Камачо
81'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Гранада
Желтая карточка
М. Вильянуэва
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Ломбан
81'
Замена
А. Буэно
️️️️
Х. Агбо Уче
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Кравец
Пас отдал
А. Буэно
74'
Желтая карточка
И. Куэнка
73'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Тито
68'
Замена
Э. Понсе
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
Замена
Дуда
️️️️
Хуанпи
64'
61'
Желтая карточка
М. Санер
47'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
Желтая карточка
П. Форнальс
46'
Желтая карточка
М. Торрес
43'
27'
Желтая карточка
Тито
ГОЛ! 1:0!
И. Камачо
Пас отдал
Р. Росалес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
71
Денис Бойко
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
8
Андреас Перейра
АП
4
Хенри Агбо Уче
ПП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЛФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-3-2-1
71
Бойко
16
Росалес
3
Льоренте
17
Вильянуэва
23
Торрес
4
Камачо
27
Хуанкар
8
Форнальс
10
Онтиверос
10
Хуанпи
19
Рамирес
4-1-1-2-2
13
Очоа
20
Санер
18
Ломбан
2
Тито
11
Силва
16
Сампер
4
Уче
8
Перейра
13
Бога
11
Кравец
16
Карсела-Гонсалес
10
Хуанпи
17
Дуда
17
Дуда
10
Хуанпи
4
Уче
19
Буэно
19
Буэно
4
Уче
16
Карсела-Гонсалес
9
Понсе
9
Понсе
16
Карсела-Гонсалес
2
Тито
7
Куэнка
7
Куэнка
2
Тито
Остались в запасе
Малага
Гранада
24
Джони
ЛВ
13
Идрисс Камени
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
13
Идрисс Камени
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Малага - Гранада
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Ла Росаледа
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