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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Депортиво
Гранада - Депортиво: обзор матча 05 ноября 2016
Гранада
05.11.2016, суббота, 15:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
81'
П. Тытонь (АГ)
64'
Ф. Андоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Депортиво
87'
Замена
Ф. Файр
️️️️
С. Боргес
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Тытонь
81'
75'
Замена
Гильерме
️️️️
Э. Чолак
Замена
С. Сампер
️️️️
Х. Агбо Уче
75'
Замена
А. Кравец
️️️️
Д. Тораль
69'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Санер
66'
64'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Андоне
61'
Замена
Р. Бабел
️️️️
М. Морено
59'
Желтая карточка
Луизиньо
38'
Желтая карточка
С. Боргес
Желтая карточка
М. Санер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
5
Селсо Боргес
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Гранада
13
Ойер
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Гильерме
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
4-3-1-2
13
Очоа
11
Силва
18
Ломбан
21
Рубен Везо
20
Санер
4
Уче
21
Тораль
16
Карсела-Гонсалес
8
Перейра
18
Баррал
7
Куэнка
3-4-2-1
22
Тытонь
14
Аррибас
26
Сидней
16
Луизиньо
5
Боргес
24
Хуанфран
16
Гама
5
Москера
21
Морено
8
Чолак
7
Андоне
4
Уче
16
Сампер
16
Сампер
4
Уче
20
Санер
13
Бога
13
Бога
20
Санер
21
Тораль
11
Кравец
11
Кравец
21
Тораль
5
Боргес
76
Файр
76
Файр
5
Боргес
8
Чолак
8
Гильерме
8
Гильерме
8
Чолак
21
Морено
8
Бабел
8
Бабел
21
Морено
Остались в запасе
Гранада
Депортиво
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Гранада - Депортиво
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Лос Карменес
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