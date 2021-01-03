Гаиска Гаритано
Тренер
|Имя
|Гаиска
|Фамилия
|Гаритано
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|9 июля 1975
|Имя
|Гаиска
|Фамилия
|Гаритано
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|9 июля 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Атлетик
|17
|6
|8
|3
|Дата
|Матч
|12.09.2020
|Гранада
|2 : 0
|Атлетик
|27.09.2020
|Эйбар
|1 : 2
|Атлетик
|01.10.2020
|Атлетик
|0 : 1
|Кадис
|04.10.2020
|Алавес
|1 : 0
|Атлетик
|18.10.2020
|Атлетик
|2 : 0
|Леванте
|24.10.2020
|Осасуна
|1 : 0
|Атлетик
|31.10.2020
|Атлетик
|2 : 1
|Севилья
|08.11.2020
|Вальядолид
|2 : 1
|Атлетик
|23.11.2020
|Атлетик
|4 : 0
|Бетис
|29.11.2020
|Хетафе
|1 : 1
|Атлетик
|04.12.2020
|Атлетик
|0 : 2
|Сельта
|12.12.2020
|Валенсия
|2 : 2
|Атлетик
|18.12.2020
|Атлетик
|2 : 0
|Уэска
|23.12.2020
|Вильярреал
|1 : 1
|Атлетик
|31.12.2020
|Атлетик
|0 : 1
|Реал Сосьедад
|03.01.2021
|Атлетик
|1 : 0
|Эльче
|16.12.2020
|Реал
|3 : 1
|Атлетик