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    Гаиска Гаритано

    Тренер
    Имя Гаиска
    Фамилия Гаритано
    Гражданство Испания
    Дата рождения 9 июля 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Атлетик 17 6 8 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.09.2020 Гранада 2 : 0 Атлетик
    27.09.2020 Эйбар 1 : 2 Атлетик
    01.10.2020 Атлетик 0 : 1 Кадис
    04.10.2020 Алавес 1 : 0 Атлетик
    18.10.2020 Атлетик 2 : 0 Леванте
    24.10.2020 Осасуна 1 : 0 Атлетик
    31.10.2020 Атлетик 2 : 1 Севилья
    08.11.2020 Вальядолид 2 : 1 Атлетик
    23.11.2020 Атлетик 4 : 0 Бетис
    29.11.2020 Хетафе 1 : 1 Атлетик
    04.12.2020 Атлетик 0 : 2 Сельта
    12.12.2020 Валенсия 2 : 2 Атлетик
    18.12.2020 Атлетик 2 : 0 Уэска
    23.12.2020 Вильярреал 1 : 1 Атлетик
    31.12.2020 Атлетик 0 : 1 Реал Сосьедад
    03.01.2021 Атлетик 1 : 0 Эльче
    16.12.2020 Реал 3 : 1 Атлетик
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