Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Альмерии» – о матче с «Реалом»: «Меня отстранят, если скажу свое мнение, но это кошмар»

    Тренер «Альмерии» – о матче с «Реалом»: «Меня отстранят, если скажу свое мнение, но это кошмар»

    Главный тренер «Альмерии» Гаиска Гаритано поделился эмоциями после матча 21-го тура Примеры против «Реала» (2:3).

    • Матч в поле судил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.
    • «Альмерия» после 1-го тайма вела 2:0.
    • Один из голов «Реал» забил с пенальти.

    «Мне нечего сказать по судейству. Мое удаление справедливо, так как я много протестовал.

    Я не буду высказывать свое мнение по судейству, поскольку меня отстранят. Вы сами все видели.

    У меня нет слов для описания случившегося. Такое со мной на «Сантьяго Бернабеу» происходит не впервые. Сегодняшний матч – кошмар для ребят», – сказал Гаритано.

    Новости по теме
    Мелеро из «Альмерии» заявил, что команду в матче с «Реалом» «ограбили»
    Примера. «Реал» ушел с 0:2 в матче с последней командой таблицы (3:2) 4
    «Реал» пропустил на первой минуте от последней команды Примеры 2
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:04
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+