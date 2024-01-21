Тренер «Альмерии» – о матче с «Реалом»: «Меня отстранят, если скажу свое мнение, но это кошмар»

Главный тренер «Альмерии» Гаиска Гаритано поделился эмоциями после матча 21-го тура Примеры против «Реала» (2:3).

Матч в поле судил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.

«Альмерия» после 1-го тайма вела 2:0.

Один из голов «Реал» забил с пенальти.

«Мне нечего сказать по судейству. Мое удаление справедливо, так как я много протестовал.

Я не буду высказывать свое мнение по судейству, поскольку меня отстранят. Вы сами все видели.

У меня нет слов для описания случившегося. Такое со мной на «Сантьяго Бернабеу» происходит не впервые. Сегодняшний матч – кошмар для ребят», – сказал Гаритано.