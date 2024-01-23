«Барселона» почти 20 лет платила второму человеку среди арбитров». Клубное ТВ «Реала» отреагировало на слова Хави

Клубное телевидение «Реала» прокомментировало высказывания главного тренера «Барселоны» Хави. Он ранее заявил следующее: «Выиграть Примеру в этом сезоне будет очень тяжело. Мы не можем контролировать некоторые вещи, что мы и увидели в матче «Реал» – «Альмерия». Также, по словам наставника «Барселоны», его клуб в этом сезоне недосчитался шести очков из-за ошибок арбитров.

«Маленькие птички стреляют из дробовиков. Мир перевернулся. Мы вели себя чрезвычайно уважительно и даже не комментировали крупнейший скандал, от которого пострадал испанский футбол.

Сейчас он расследуется. Вот почему мы говорим, что мир перевернулся с ног на голову. И «Реал Мадрид», и его клубное телевидение всегда с большим уважением относились к делу Негрейры.

Хави стремится сместить акценты с того, что произошло в Суперкубке. «Реал» нанес «Барсе» серьезный удар, а Анчелотти преподал ему урок футбола.

Любопытно, что Хави привлекает судейство в матче «Реал» – «Альмерия». В течение почти 20 лет «Барселона» платила второму человеку среди арбитров. Хави провел более 600 матчей в качестве игрока «Барсы» в этот период.

Эти 600 матчей находятся под подозрением. Не мы это говорим, в этом обвиняют клуб. На протяжении всего периода, когда Хави был игроком «Барселоны». Периода, на котором некоторые игроки и судьи платили сыну второму человеку среди судей в Испании.

«Реал» с уважением отнесся к этому делу, но судья дела, по его собственным словам, «считает глупым, что «Барселона» заплатила такую сумму просто так». Судья говорит, что выплаты продолжались в течение 18 лет.

И выплаты – почти 8 миллионов евро – были произведены, когда Хави был игроком «Барселоны». Суд обвиняет «Барселону» во взяточничестве за тот период, когда Хави был игроком клуба.

Во всех трех спорных моментах Эрнандес Маэсо ошибается, но VAR наконец-то принимает верное решение. Очень плохое судейство Эрнандеса Маэсо, и наконец его ошибки исправили», – сказали на клубном ТВ «Реала».