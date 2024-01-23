Президент «Барселоны» высказался о судействе в матче «Реал» — «Альмерия»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ожидает реакции судейского комитета на работу арбитров в матче 21-го тура Примеры «Реал» – «Альмерия», закончившегося победой хозяев со счетом 3:2. Также он выразил удовлетворение гостевому выигрышу своей команды у «Бетиса» (4:2).

«То, что произошло на «Сантьяго Бернабеу» – это позор. Думаю, что судейский комитет должен отреагировать на давление на судей, которое возникало на протяжении сезона. Не давая ответа, они заставляют нас беспокоиться, потому что мы понимаем, что они пренебрегают своими обязанностями.

Как бы там ни было, я рад нашей победе. Мы чувствуем себя все более сильными и сплоченными, но мы хотим, чтобы это было вознаграждено, и чтобы тот день, когда мы можем недосчитаться очков по решению судей, по решению ВАР, не настал.

Я настроен очень оптимистично и думаю, что мы получим свою награду, и что другие соперники будут спотыкаться, как мы в начале сезона. Изо дня в день мы работаем и сражаемся, чтобы оставаться во всех турнирах и пытаться выиграть их», – сказал Лапорта.