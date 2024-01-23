Президент «Барселоны» высказался о судействе в матче «Реал» — «Альмерия»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ожидает реакции судейского комитета на работу арбитров в матче 21-го тура Примеры «Реал» – «Альмерия», закончившегося победой хозяев со счетом 3:2. Также он выразил удовлетворение гостевому выигрышу своей команды у «Бетиса» (4:2).
«То, что произошло на «Сантьяго Бернабеу» – это позор. Думаю, что судейский комитет должен отреагировать на давление на судей, которое возникало на протяжении сезона. Не давая ответа, они заставляют нас беспокоиться, потому что мы понимаем, что они пренебрегают своими обязанностями.
Как бы там ни было, я рад нашей победе. Мы чувствуем себя все более сильными и сплоченными, но мы хотим, чтобы это было вознаграждено, и чтобы тот день, когда мы можем недосчитаться очков по решению судей, по решению ВАР, не настал.
Я настроен очень оптимистично и думаю, что мы получим свою награду, и что другие соперники будут спотыкаться, как мы в начале сезона. Изо дня в день мы работаем и сражаемся, чтобы оставаться во всех турнирах и пытаться выиграть их», – сказал Лапорта.
- «Барселона» занимает третье место в испанском чемпионате с 44 очками после 20 матчей.
- «Реал» в игре с «Альмерией» уступал после первого тайма со счетом 0:2.
- На 57-й минуте «Реал» забил гол с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. Рефери изначально не увидел нарушения в этом эпизоде, но поменял мнение после проверки.
- На 64-й минуте у «Альмерии» гол забил Серхио Аррибас. Он был отменен после проверки ВАР – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.
- На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче. Гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры рукой со стороны бразильца.
- Карвахаль забил гол, принесший победу мадридцам, на 90+9-й минуте.
- «Реал» занимает второе место в Примере с 51 очком после 20 матчей. Команда отстает на одно очко от «Жироны», которая провела на игру больше.