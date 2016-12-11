Главный тренер «Депортиво»: «Трибуны «Бернабеу» давили на рефери»

Главный тренер «Депортиво» Гаиска Гаритано раскритиковал арбитров встречи 15-го тура Примеры с «Реалом» (2:3) за то, что они компенсировали слишком много времени во втором тайме.

«Конечно, мы недовольны итогом матча. Команда приложила много усилий, но мы вновь упустили результат на последних минутах. Мне не ясно, по каким причинам арбитры решили компенсировать слишком много времени ко второму тайму. Когда в конце матча арбитры добавили целых пять минут в игре, где практически не было пауз, я не знал, что и думать. Такое ощущение, что давление трибун «Бернабеу» сказалось на решении рефери», – заявил он.

Напомним, что решающий гол «Реала» был забит в компенсированное арбитром время.