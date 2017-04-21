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Матье Санер
Статистика
Матье Санер - статистика
Завершил карьеру
7 февраля 1990 (36)
#20 | Защитник
181 см | 73 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
16
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
2 : 0
21.04.2017
Гранада
1' - 4'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
0 : 3
16.04.2017
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Гранада
1 : 3
09.04.2017
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
0 : 0
05.04.2017
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Гранада
1 : 4
02.04.2017
Барселона
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 28 тур
Спортинг
3 : 1
19.03.2017
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Гранада
0 : 1
11.03.2017
Атлетико
1' - 86'
24'
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
1 : 0
06.02.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
77'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
2 : 0
28.01.2017
Гранада
1' - 74'
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
0 : 2
17.12.2016
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Малага
1 : 1
09.12.2016
Гранада
1' - 90'
61'
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
2 : 1
03.12.2016
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
3 : 1
27.11.2016
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
1 : 1
20.11.2016
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Гранада
1 : 1
05.11.2016
Депортиво
1' - 66'
22'
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 0
29.10.2016
Гранада
1' - 90'
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