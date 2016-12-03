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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Севилья
Гранада - Севилья: обзор матча 03 декабря 2016
Гранада
03.12.2016, суббота, 15:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
27'
А. Перейра
56'
Д. Ломбан
90+5'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Севилья
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
Д. Ломбан
90'
+4
Замена
Э. Понсе
️️️️
А. Кравец
86'
Желтая карточка
Х. Маркес
81'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Х. Агбо Уче
77'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Ж. Бога
75'
69'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Х. Корреа
69'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Г. Меркадо
64'
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ! 2:0!
Д. Ломбан
Пас отдал
А. Кравец
56'
55'
Замена
В. Иборра
️️️️
М. Краневиттер
44'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
40'
Желтая карточка
Г. Силва
34'
Желтая карточка
А. Перейра
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Перейра
Пас отдал
Ж. Бога
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
5
Матиас Краневиттер
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Гранада
13
Ойер
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
10
Хави Маркес
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Очоа
11
Силва
18
Ломбан
20
Санер
20
Фулкье
16
Сампер
4
Уче
16
Карсела-Гонсалес
13
Бога
8
Перейра
11
Кравец
4-2-2-2
15
Серхио Рико
2
Пареха
25
Меркадо
25
Мариано
23
Рами
5
Краневиттер
15
Н'Зонзи
20
Васкес
7
Витоло
10
Вьетто
32
Корреа
4
Уче
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
4
Уче
11
Кравец
9
Понсе
9
Понсе
11
Кравец
13
Бога
7
Куэнка
7
Куэнка
13
Бога
5
Краневиттер
10
Иборра
10
Иборра
5
Краневиттер
25
Меркадо
7
Сарабия
7
Сарабия
25
Меркадо
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
Остались в запасе
Гранада
Севилья
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
27
Франк Табану
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
27
Франк Табану
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Гранада - Севилья
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Лос Карменес
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