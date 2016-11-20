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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Гранада
Валенсия - Гранада: обзор матча 20 ноября 2016
Валенсия
20.11.2016, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
47'
Нани
45+1'
М. Карсела-Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Гранада
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
79'
Желтая карточка
Г. Очоа
78'
Замена
Д. Баррал
️️️️
А. Кравец
72'
Желтая карточка
С. Сампер
64'
Замена
С. Сампер
️️️️
А. Перейра
Замена
З. Баккали
️️️️
Нани
64'
49'
Замена
Д. Тораль
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
Нани
Пас отдал
Д. Парехо
47'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Карсела-Гонсалес
Пас отдал
А. Кравец
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
М. Монтойя
45'
19'
Желтая карточка
А. Перейра
Желтая карточка
Ж. Канселу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Нани
ЛВ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ПП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
16
Серхи Сампер
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
3-2-2-1-1
25
Алвес
4
Суарес
24
Гарай
5
Мангала
14
Гайя
2
Канселу
33
Перес
10
Парехо
17
Нани
19
Родриго
4-2-2-2
13
Очоа
27
Силва
18
Ломбан
20
Санер
11
Силва
16
Карсела-Гонсалес
4
Уче
8
Перейра
13
Бога
7
Куэнка
11
Кравец
17
Нани
11
Баккали
11
Баккали
17
Нани
33
Монтойя
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
33
Монтойя
8
Перейра
16
Сампер
16
Сампер
8
Перейра
16
Карсела-Гонсалес
21
Тораль
21
Тораль
16
Карсела-Гонсалес
11
Кравец
18
Баррал
18
Баррал
11
Кравец
Остались в запасе
Валенсия
Гранада
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
13
Ойер
ВР
27
Франк Табану
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
27
Франк Табану
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Валенсия - Гранада
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Месталья
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