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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал Сосьедад
Гранада - Реал Сосьедад: обзор матча 17 декабря 2016
Гранада
17.12.2016, суббота, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
56'
Х. Баутиста
69'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал Сосьедад
82'
Замена
С. Каналес
️️️️
Хуанми
Замена
Э. Понсе
️️️️
А. Кравец
71'
Замена
А. Буэно
️️️️
Тито
71'
69'
ГОЛ! 0:2!
Хуанми
60'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
К. Мартинес
56'
ГОЛ! 0:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
Э. Гранеро
54'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
М. Оярсабаль
53'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
В. Ангбан
️️️️
Д. Тораль
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
8
Андреас Перейра
АП
21
Джон Тораль
ПП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЛФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
АП
14
Асьер Ильярраменди
ПП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Гранада
13
Ойер
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Очоа
11
Силва
18
Ломбан
20
Санер
2
Тито
16
Сампер
21
Тораль
13
Бога
8
Перейра
16
Карсела-Гонсалес
11
Кравец
4-2-2-2
28
Рульи
19
Мартинес
16
Навас
26
Мартинес
17
Бершиче
14
Ильярраменди
23
Гранеро
10
Прието
21
Оярсабаль
7
Хуанми
10
Вела
21
Тораль
7
Ангбан
7
Ангбан
21
Тораль
11
Кравец
9
Понсе
9
Понсе
11
Кравец
2
Тито
19
Буэно
19
Буэно
2
Тито
19
Мартинес
2
Сальдуа
2
Сальдуа
19
Мартинес
7
Хуанми
20
Каналес
20
Каналес
7
Хуанми
21
Оярсабаль
9
Баутиста
9
Баутиста
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Гранада
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Гранада - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Окон Арраис
Стадион:
Лос Карменес
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