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Хаби Прието
Хаби Прието
Завершил карьеру
29 августа 1983 (43)
#10 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Реал Сосьедад» сыграет в майках с лицом Прието вместо герба. Капитан завершит карьеру
2018.05.10 18:02
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Прието, проведший в «Реале Сосьедад» 21 год, завершит карьеру по окончании сезона
2018.04.10 21:26
3
Фото
Капитан «Реала Сосьедад» Прието продлил контракт с клубом
2017.03.20 23:43
Примера. Прието принес три очка «Реалу Сосьедад» в матче с «Лас-Пальмасом»
2017.02.25 01:11
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