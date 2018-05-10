«Реал Сосьедад» сыграет в майках с лицом Прието вместо герба. Капитан завершит карьеру

Пресс-служба «Реала Сосьедад» анонсировала акцию в честь капитана Хаби Прието, который завершит карьеру по окончании сезона.

Встреча 37-го тура Примеры с «Леганесом» станет для полузащитника последней на домашнем стадионе. В знак благодарности за 21 год в клубе команда сыграет в футболках с лицом 34-летнего испанца на месте герба.

Матч состоится 13 мая.

Воспитанник клубной академии Прието подписал взрослый контракт с «Сосьедадом» в 2002 году и с тех пор не покидал команду.