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  • «Реал Сосьедад» сыграет в майках с лицом Прието вместо герба. Капитан завершит карьеру

«Реал Сосьедад» сыграет в майках с лицом Прието вместо герба. Капитан завершит карьеру

10 мая 2018, 18:02
6

Пресс-служба «Реала Сосьедад» анонсировала акцию в честь капитана Хаби Прието, который завершит карьеру по окончании сезона.

Встреча 37-го тура Примеры с «Леганесом» станет для полузащитника последней на домашнем стадионе. В знак благодарности за 21 год в клубе команда сыграет в футболках с лицом 34-летнего испанца на месте герба.

Матч состоится 13 мая.

Воспитанник клубной академии Прието подписал взрослый контракт с «Сосьедадом» в 2002 году и с тех пор не покидал команду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Реал Сосьедад»
Испания. Примера Реал Сосьедад Прието Хаби
Комментарии (6)
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I_R_O_N_M_A_N
1525965467
Gracia!
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Федя Кабак
1525967391
Респект! Хоть и не хватал с неба звезд, но приверженность клубу это здорово! Маленький Тотти
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OfaZavr
1525967690
безусловно достоин всяческих почестей и уважения за годы преданности и самоотверженности.
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h3LL1k
1525978470
Молодец , красава , побольше бы таких игроков! Реально безгранично уважаю таких ребят как он!
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Viper for CSKA
1525982470
Очень красивый жест, побольше бы подробных. Остаются всё таки люди, преданность которых не продается. Бесконечное уважение!
Ответить
zigbert
1526031818
Достойный знак уважения.
Ответить
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