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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетико
Гранада - Атлетико: обзор матча 11 марта 2017
Гранада
11.03.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 27 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
84'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетико
Вторая желтая
М. Вакасо
90'
90'
Желтая карточка
Д. Годин
86'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Я. Карраско
Замена
А. Малль
️️️️
М. Санер
86'
84'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
81'
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
И. Куэнка
️️️️
Э. Эрнандес
77'
Желтая карточка
М. Вакасо
72'
Желтая карточка
Д. Фулкье
68'
60'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Н. Гайтан
57'
Желтая карточка
Я. Карраско
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Рамос
57'
Желтая карточка
С. Ингасон
48'
45'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Парти
Желтая карточка
М. Санер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
1
Руй Силва
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
11
Али Малль
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Очоа
23
Эрнандес
20
Санер
15
Ингасон
27
Силва
20
Фулкье
4
Уче
22
Вакасо
13
Бога
8
Перейра
20
Рамос
4-4-1-1
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
16
Луис
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
10
Гайтан
10
Карраско
7
Гризманн
20
Санер
11
Малль
11
Малль
20
Санер
20
Рамос
11
Кравец
11
Кравец
20
Рамос
23
Эрнандес
7
Куэнка
7
Куэнка
23
Эрнандес
10
Гайтан
20
Хименес
20
Хименес
10
Гайтан
10
Карраско
24
Врсалько
24
Врсалько
10
Карраско
18
Парти
10
Корреа
10
Корреа
18
Парти
Остались в запасе
Гранада
Атлетико
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Гранада - Атлетико
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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