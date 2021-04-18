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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 18 апреля 2021
ПСЖ
18.04.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 33 тур
3 : 2
Завершен
Сент-Этьен
79'
К. Мбаппе
87'
К. Мбаппе (П)
90+6'
М. Икарди
78'
Д. Буанга
90+2'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Сент-Этьен
ГОЛ! 3:2!
М. Икарди
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Р. Амума
89'
Замена
Ш. Аби
️️️️
М. Трауко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Мбаппе
87'
Желтая карточка
П. Кимпембе
85'
ГОЛ! 1:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Эррера
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Буанга
Пас отдал
М. Трауко
Замена
К. Дагба
️️️️
А. Флоренци
77'
68'
Замена
А. Аушиш
️️️️
В. Хазри
Замена
М. Икарди
️️️️
М. Кен
68'
Замена
М. Верратти
️️️️
Рафинья
67'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
П. Сарабия
67'
57'
Желтая карточка
И. Нею
56'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
М. Дебюши
46'
Замена
А. Норден
️️️️
З. Юссуф
46'
Замена
Д. Буанга
️️️️
К. Монне-Паке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
22
Денис Франки
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Сент-Этьен
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
4-1-2-1-2
15
Серхио Рико
5
Баккер
6
Керер
3
Кимпембе
24
Флоренци
2
Перейра
21
Эррера
12
Рафинья
7
Сарабия
10
Мбаппе
9
Кен
4-1-2-3
42
Грин
26
Дебюши
2
Мукуди
4
Сиссе
47
Трауко
91
Нею
45
Камара
28
Юссуф
10
Хазри
22
Монне-Паке
17
Амума
24
Флоренци
2
Дагба
2
Дагба
24
Флоренци
12
Рафинья
6
Верратти
6
Верратти
12
Рафинья
7
Сарабия
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Сарабия
9
Кен
9
Икарди
9
Икарди
9
Кен
26
Дебюши
17
Муэффек
17
Муэффек
26
Дебюши
10
Хазри
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Хазри
28
Юссуф
70
Норден
70
Норден
28
Юссуф
22
Монне-Паке
99
Буанга
99
Буанга
22
Монне-Паке
47
Трауко
7
Аби
7
Аби
47
Трауко
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
22
Денис Франки
ВР
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
29
Люка Гурна
ОП
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
Остались в запасе
29
Люка Гурна
ОП
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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