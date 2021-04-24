Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Брест
Сент-Этьен - Брест: обзор матча 24 апреля 2021
Сент-Этьен
24.04.2021, суббота, 14:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 2
Завершен
Брест
11'
В. Хазри
67'
Г. Шарбонье
79'
Г. Шарбонье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Брест
Желтая карточка
М. Камара
90'
+2
90'
+2
Замена
Л. Бааль
️️️️
Ф. Онора
Замена
С. Соу
️️️️
Л. Гурна
89'
88'
Замена
Я. Мбок
️️️️
И. Кардона
88'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Г. Шарбонье
Замена
Р. Будебуз
️️️️
З. Юссуф
80'
80'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
79'
ГОЛ! 1:2!
Г. Шарбонье
Пас отдал
Р. Перро
77'
Желтая карточка
Х. Белькебла
67'
ГОЛ! 1:1!
Г. Шарбонье
Желтая карточка
З. Юссуф
66'
Замена
Р. Амума
️️️️
В. Хазри
55'
Замена
Ш. Аби
️️️️
А. Норден
55'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
А. Аушиш
55'
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
15
Ромен Перро
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
АП
21
Ромен Февр
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Сент-Этьен
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Брест
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Грин
47
Трауко
2
Мукуди
4
Сиссе
26
Дебюши
29
Гурна
28
Юссуф
45
Камара
70
Норден
24
Аушиш
10
Хазри
4-2-2-2
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
15
Перро
3
Брассье
8
Маньетти
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
7
Кардона
14
Шарбонье
10
Хазри
17
Амума
17
Амума
10
Хазри
29
Гурна
4
Соу
4
Соу
29
Гурна
28
Юссуф
10
Будебуз
10
Будебуз
28
Юссуф
24
Аушиш
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
24
Аушиш
70
Норден
7
Аби
7
Аби
70
Норден
9
Онора
24
Бааль
24
Бааль
9
Онора
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
7
Кардона
80
Мбок
80
Мбок
7
Кардона
14
Шарбонье
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
14
Шарбонье
Остались в запасе
Сент-Этьен
Брест
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Муез Хассен
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Брест
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+