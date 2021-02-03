Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Нант
Сент-Этьен - Нант: обзор матча 03 февраля 2021
Сент-Этьен
03.02.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Нант
57'
М. Камара
36'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Нант
90'
+2
Замена
А. Туре
️️️️
П. Чиривелья
Желтая карточка
Д. Буанга
89'
Желтая карточка
В. Хазри
80'
80'
Замена
К. Кулибали
️️️️
М. Саймон
Замена
В. Хазри
️️️️
А. Норден
74'
65'
Желтая карточка
А. Жиротто
Желтая карточка
П. Сиссе
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Камара
Пас отдал
Д. Буанга
57'
Замена
А. Модест
️️️️
Ш. Аби
46'
Замена
Р. Амума
️️️️
А. Аушиш
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Фабио
Замена
Л. Гурна
️️️️
М. Дебюши
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Мулен
47
Трауко
2
Мукуди
4
Сиссе
26
Дебюши
91
Нею
45
Камара
70
Норден
24
Аушиш
99
Буанга
7
Аби
3-3-1-2-1
40
Лафон
2
Фабио
5
Жиротто
21
Кастеллетто
14
Корчиа
4
Чиривелья
22
Траоре
26
Луза
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
24
Аушиш
17
Амума
17
Амума
24
Аушиш
26
Дебюши
29
Гурна
29
Гурна
26
Дебюши
70
Норден
10
Хазри
10
Хазри
70
Норден
7
Аби
27
Модест
27
Модест
7
Аби
4
Чиривелья
7
Туре
7
Туре
4
Чиривелья
27
Саймон
17
Кулибали
17
Кулибали
27
Саймон
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нант
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
23
Стефан Баич
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
3
Батиста Менди
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
23
Стефан Баич
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
3
Батиста Менди
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Сент-Этьен - Нант
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Нант
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+