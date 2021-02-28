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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Сент-Этьен
Лорьян - Сент-Этьен: обзор матча 28 февраля 2021
Лорьян
28.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
66'
А. Лорьенте
88'
А. Лорьенте
14'
А. Мукуди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Сент-Этьен
ГОЛ! 2:1!
А. Лорьенте
88'
88'
Замена
М. Ривера
️️️️
Э. Муэффек
84'
Желтая карточка
Л. Гурна
83'
Замена
А. Аушиш
️️️️
А. Норден
83'
Замена
Л. Гурна
️️️️
М. Камара
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
83'
73'
Желтая карточка
Э. Муэффек
ГОЛ! 1:1!
А. Лорьенте
66'
Замена
Й. Висса
️️️️
Э. Ле Фе
61'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
К. Буагар
61'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Т. Монконду
61'
60'
Замена
Ш. Аби
️️️️
А. Модест
59'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
З. Юссуф
56'
Желтая карточка
М. Дебюши
Желтая карточка
Т. Чалоба
48'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Мукуди
Пас отдал
А. Норден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
15
Франклин Ваджа
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Дрейер
15
Лапорт
99
Чалоба
55
Гравийон
25
Ле Гофф
19
Абержель
6
Монконду
17
Мендес
28
Ле Фе
17
Буагар
9
Моффи
4-1-2-2-1
40
Мулен
26
Дебюши
4
Сиссе
2
Мукуди
47
Трауко
91
Нею
45
Камара
28
Юссуф
70
Норден
99
Буанга
27
Модест
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
17
Буагар
45
Лорьенте
45
Лорьенте
17
Буагар
28
Ле Фе
9
Висса
9
Висса
28
Ле Фе
6
Монконду
18
Лемуан
18
Лемуан
6
Монконду
45
Камара
29
Гурна
29
Гурна
45
Камара
70
Норден
24
Аушиш
24
Аушиш
70
Норден
28
Юссуф
17
Муэффек
17
Муэффек
28
Юссуф
Муэффек
7
Ривера
7
Ривера
Муэффек
27
Модест
7
Аби
7
Аби
27
Модест
Остались в запасе
Лорьян
Сент-Этьен
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Пауль Нарди
ВР
12
Сильвен Марво
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Пауль Нарди
ВР
12
Сильвен Марво
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лорьян - Сент-Этьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
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