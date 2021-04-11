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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Бордо
Сент-Этьен - Бордо: обзор матча 11 апреля 2021
Сент-Этьен
11.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
4 : 1
Завершен
Бордо
19'
В. Хазри (П)
23'
В. Хазри
72'
В. Хазри (П)
81'
З. Юссуф
9'
Х. У-Джо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Бордо
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Д. Буанга
84'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
И. Нею
83'
ГОЛ! 4:1!
З. Юссуф
81'
Замена
Ш. Аби
️️️️
В. Хазри
73'
Замена
А. Норден
️️️️
Р. Амума
73'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Хазри
72'
Желтая карточка
А. Мукуди
66'
Замена
З. Юссуф
️️️️
А. Аушиш
61'
57'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Ж. Мишель Сери
57'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Р. Уден
57'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
М. Зеркан
Желтая карточка
Д. Буанга
45'
ГОЛ! 2:1!
В. Хазри
Пас отдал
А. Аушиш
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Хазри
19'
Желтая карточка
И. Нею
12'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. У-Джо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Мехди Зеркан
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Сент-Этьен
50
Бубакар Фалл
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Шарель Аби
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
31
Амаду Траоре
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-1-2-2
42
Грин
11
Силва
4
Сиссе
2
Мукуди
26
Дебюши
91
Нею
45
Камара
99
Буанга
24
Аушиш
10
Хазри
17
Амума
4-2-3-1
56
Костиль
20
Сабали
6
Косиельни
44
Байссе
23
Бенито
14
Сери
19
Башич
10
Уден
29
Адли
17
Зеркан
16
У-Джо
91
Нею
17
Муэффек
17
Муэффек
91
Нею
24
Аушиш
28
Юссуф
28
Юссуф
24
Аушиш
17
Амума
70
Норден
70
Норден
17
Амума
10
Хазри
7
Аби
7
Аби
10
Хазри
99
Буанга
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
99
Буанга
10
Уден
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
10
Уден
17
Зеркан
12
де Превилль
12
де Превилль
17
Зеркан
14
Сери
7
Бриан
7
Бриан
14
Сери
Остались в запасе
Сент-Этьен
Бордо
50
Бубакар Фалл
ВР
29
Люка Гурна
ОП
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
50
Бубакар Фалл
ВР
29
Люка Гурна
ОП
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
Остались в запасе
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Сент-Этьен - Бордо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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