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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монако
Сент-Этьен - Монако: обзор матча 19 марта 2021
Сент-Этьен
19.03.2021, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 4
Завершен
Монако
13'
С. Йоветич
55'
О. Чуамени
64'
С. Диоп
76'
К. Дьятта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монако
Желтая карточка
А. Модест
90'
+1
84'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
К. Энрике
83'
Замена
К. Матсима
️️️️
Б. Бадьяшиль
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Д. Буанга
81'
76'
ГОЛ! 0:4!
К. Дьятта
Пас отдал
С. Фабрегас
76'
Замена
К. Дьятта
️️️️
А. Головин
76'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
С. Йоветич
Замена
М. Ривера
️️️️
В. Хазри
68'
Замена
А. Модест
️️️️
И. Нею
67'
66'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
С. Диоп
64'
ГОЛ! 0:3!
С. Диоп
Замена
З. Юссуф
️️️️
Р. Будебуз
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
О. Чуамени
Пас отдал
А. Головин
Замена
Ш. Аби
️️️️
М. Трауко
46'
44'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
38'
Желтая карточка
С. Йоветич
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Пас отдал
О. Чуамени
12'
Пенальти не реализован!
С. Йоветич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Софьян Диоп
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Сент-Этьен
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
7
Шарель Аби
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Баич
15
Колоджейчак
4
Соу
4
Сиссе
47
Трауко
91
Нею
26
Дебюши
45
Камара
99
Буанга
10
Будебуз
10
Хазри
4-1-1-2-2
23
Леком
19
Сидибе
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Головин
10
Диоп
9
Йоветич
31
Фолланд
99
Буанга
17
Муэффек
17
Муэффек
99
Буанга
10
Будебуз
28
Юссуф
28
Юссуф
10
Будебуз
10
Хазри
7
Ривера
7
Ривера
10
Хазри
47
Трауко
7
Аби
7
Аби
47
Трауко
91
Нею
27
Модест
27
Модест
91
Нею
12
Энрике
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
12
Энрике
5
Бадьяшиль
5
Матсима
5
Матсима
5
Бадьяшиль
10
Диоп
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Диоп
10
Головин
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Головин
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монако
29
Люка Гурна
ОП
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Вито Манноне
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
29
Люка Гурна
ОП
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Сент-Этьен - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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