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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Сент-Этьен
Реймс - Сент-Этьен: обзор матча 09 января 2021
Реймс
09.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Этьен
12'
Б. Диа (П)
37'
Б. Диа
58'
М. Кафаро
72'
Ш. Аби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Сент-Этьен
84'
Замена
М. Ривера
️️️️
Д. Буанга
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Б. Диа
84'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
М. Кафаро
84'
72'
ГОЛ! 3:1!
Ш. Аби
Пас отдал
М. Дебюши
69'
Желтая карточка
Д. Буанга
69'
Замена
Ш. Аби
️️️️
А. Норден
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Н. Мбюкю
64'
58'
Желтая карточка
Ж. Мулен
ГОЛ! 3:0!
М. Кафаро
58'
Замена
М. Манетси
️️️️
М. Кассама
56'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Зенели
56'
46'
Замена
Л. Гурна
️️️️
З. Юссуф
46'
Замена
Р. Амума
️️️️
А. Аушиш
43'
Желтая карточка
А. Норден
ГОЛ! 2:0!
Б. Диа
Пас отдал
Х. Шавалерен
37'
Желтая карточка
Н. Мбюкю
32'
Желтая карточка
М. Кассама
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Диа
12'
11'
Желтая карточка
Р. Будебуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
7
Максенс Ривера
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райкович
33
Конан
5
Абдельхамид
4
Фас
25
Фоке
7
Шавалерен
8
Кассама
9
Зенели
20
Кафаро
11
Мбюкю
22
Диа
4-2-3-1
40
Мулен
26
Дебюши
45
Рецос
2
Мукуди
47
Трауко
28
Юссуф
45
Камара
70
Норден
10
Будебуз
99
Буанга
24
Аушиш
22
Диа
7
Кутеса
7
Кутеса
22
Диа
8
Кассама
5
Манетси
5
Манетси
8
Кассама
9
Зенели
7
Думбия
7
Думбия
9
Зенели
20
Кафаро
14
Сирхейс
14
Сирхейс
20
Кафаро
11
Мбюкю
19
Туре
19
Туре
11
Мбюкю
28
Юссуф
29
Гурна
29
Гурна
28
Юссуф
24
Аушиш
17
Амума
17
Амума
24
Аушиш
99
Буанга
7
Ривера
7
Ривера
99
Буанга
70
Норден
7
Аби
7
Аби
70
Норден
Остались в запасе
Реймс
Сент-Этьен
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Остались в запасе
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Реймс - Сент-Этьен
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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