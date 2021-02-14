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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Сент-Этьен
Ренн - Сент-Этьен: обзор матча 14 февраля 2021
Ренн
14.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Этьен
27'
Д. Буанга
71'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Сент-Этьен
89'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Д. Буанга
80'
Желтая карточка
Ш. Аби
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Трюффер
78'
Желтая карточка
Х. Траоре
77'
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Норден
Пас отдал
З. Юссуф
69'
Замена
З. Юссуф
️️️️
И. Нею
68'
Замена
Ш. Аби
️️️️
В. Хазри
Желтая карточка
Н. Агер
63'
Замена
А. Эну
️️️️
М. Терье
58'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Э. Камавинга
58'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Ж. Мартен
58'
Желтая карточка
С. Гирасси
57'
57'
Замена
А. Норден
️️️️
А. Аушиш
Желтая карточка
Д. Да Силва
48'
Желтая карточка
Ж. Доку
37'
33'
Желтая карточка
М. Дебюши
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Буанга
Пас отдал
И. Нею
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
4-3-1-2
1
Гомис
3
Трюффер
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
6
Камавинга
8
Мартен
27
Бурижо
11
Терье
9
Гирасси
11
Доку
4-2-1-2-1
40
Мулен
26
Дебюши
4
Сиссе
2
Мукуди
47
Трауко
29
Гурна
91
Нею
45
Камара
24
Аушиш
99
Буанга
10
Хазри
3
Трюффер
27
Мауасса
27
Мауасса
3
Трюффер
6
Камавинга
34
Гбоу
34
Гбоу
6
Камавинга
8
Мартен
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
8
Мартен
11
Терье
23
Эну
23
Эну
11
Терье
24
Аушиш
70
Норден
70
Норден
24
Аушиш
99
Буанга
17
Муэффек
17
Муэффек
99
Буанга
91
Нею
28
Юссуф
28
Юссуф
91
Нею
10
Хазри
7
Аби
7
Аби
10
Хазри
Остались в запасе
Ренн
Сент-Этьен
29
Дальберт
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ренн - Сент-Этьен
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
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