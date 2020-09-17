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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Сент-Этьен
Марсель - Сент-Этьен: обзор матча 17 сентября 2020
Марсель
17.09.2020, четверг, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Этьен
6'
Р. Амума
75'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Сент-Этьен
85'
Желтая карточка
Л. Гурна
Замена
К. Роккья
️️️️
Х. Сакаи
79'
Замена
К. Строотман
️️️️
В. Ронжье
78'
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Буанга
Пас отдал
А. Норден
71'
Замена
А. Сиссоко
️️️️
Ш. Аби
71'
Замена
Л. Гурна
️️️️
И. Нею
Замена
В. Жермен
️️️️
М. Сансон
71'
58'
Замена
З. Юссуф
️️️️
Р. Амума
Замена
Б. Сарр
️️️️
Л. Балерди
46'
Замена
М. Аке
️️️️
М. Лопес
46'
46'
Замена
А. Норден
️️️️
А. Аушиш
Желтая карточка
М. Сансон
45'
+1
Желтая карточка
Х. Сакаи
30'
21'
Желтая карточка
И. Масон
9'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
М. Дебюши
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Амума
Пас отдал
И. Масон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
4-1-3-2
30
Манданда
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
26
Балерди
2
Сакаи
8
Камара
20
Лопес
21
Ронжье
8
Сансон
10
Пайет
10
Товен
4-1-1-2-2
40
Мулен
26
Дебюши
3
Фофана
15
Колоджейчак
97
Масон
91
Нею
45
Камара
24
Аушиш
99
Буанга
7
Аби
17
Амума
2
Сакаи
20
Роккья
20
Роккья
2
Сакаи
20
Лопес
11
Аке
11
Аке
20
Лопес
26
Балерди
70
Сарр
70
Сарр
26
Балерди
21
Ронжье
8
Строотман
8
Строотман
21
Ронжье
8
Сансон
98
Жермен
98
Жермен
8
Сансон
26
Дебюши
17
Муэффек
17
Муэффек
26
Дебюши
24
Аушиш
70
Норден
70
Норден
24
Аушиш
91
Нею
29
Гурна
29
Гурна
91
Нею
7
Аби
58
Сиссоко
58
Сиссоко
7
Аби
17
Амума
28
Юссуф
28
Юссуф
17
Амума
Остались в запасе
Марсель
Сент-Этьен
18
Пап Гуйе
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
23
Стефан Баич
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
18
Пап Гуйе
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
23
Стефан Баич
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Марсель - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
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