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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Сент-Этьен
Брест - Сент-Этьен: обзор матча 21 ноября 2020
Брест
21.11.2020, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Этьен
7'
Ф. Онора
23'
Ж. Дюверн
33'
И. Кардона
38'
С. Мунье
31'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Сент-Этьен
Замена
Я. Мбок
️️️️
П. Ласн
90'
+1
Замена
У. Маньетти
️️️️
Р. Февр
90'
+1
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
С. Мунье
79'
78'
Замена
М. Ривера
️️️️
Д. Буанга
74'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Будебуз
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Ф. Онора
74'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
73'
55'
Желтая карточка
М. Трауко
46'
Замена
М. Дебюши
️️️️
А. Сиссоко
46'
Замена
А. Норден
️️️️
Ш. Аби
ГОЛ! 4:1!
С. Мунье
Пас отдал
Р. Перро
38'
ГОЛ! 3:1!
И. Кардона
Пас отдал
Ф. Онора
33'
31'
ГОЛ! 2:1!
М. Камара
Пас отдал
А. Мукуди
Желтая карточка
Л. Брассье
30'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Дюверн
Пас отдал
Р. Февр
23'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Онора
Пас отдал
И. Кардона
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
24
Адиль Аушиш
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Ларсоннер
15
Перро
3
Брассье
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
9
Мунье
7
Кардона
3-2-2-2-1
40
Мулен
58
Сиссоко
15
Колоджейчак
2
Мукуди
29
Гурна
91
Нею
45
Камара
28
Юссуф
10
Будебуз
99
Буанга
7
Аби
6
Ласн
80
Мбок
80
Мбок
6
Ласн
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
9
Онора
22
Баттоккио
22
Баттоккио
9
Онора
21
Февр
8
Маньетти
8
Маньетти
21
Февр
9
Мунье
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Мунье
99
Буанга
7
Ривера
7
Ривера
99
Буанга
7
Аби
70
Норден
70
Норден
7
Аби
10
Будебуз
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Будебуз
58
Сиссоко
26
Дебюши
26
Дебюши
58
Сиссоко
Остались в запасе
Брест
Сент-Этьен
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Брест - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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