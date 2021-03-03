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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ланс
Сент-Этьен - Ланс: обзор матча 03 марта 2021
Сент-Этьен
03.03.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 3
Завершен
Ланс
40'
А. Мукуди
90+5'
Д. Буанга (П)
20'
Ф. Сотока (П)
24'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ланс
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Буанга
90'
+5
85'
Желтая карточка
Ф. Сотока
85'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Л. Гурна
83'
77'
Желтая карточка
С. Банза
75'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Калимуэндо
Замена
И. Нею
️️️️
А. Аушиш
71'
Замена
М. Трауко
️️️️
Т. Колоджейчак
71'
Желтая карточка
Л. Гурна
66'
Замена
Д. Буанга
️️️️
К. Монне-Паке
61'
Замена
А. Модест
️️️️
А. Норден
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Мукуди
Пас отдал
А. Аушиш
40'
Желтая карточка
М. Дебюши
26'
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Калимуэндо
Пас отдал
С. Фофана
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Сотока
Желтая карточка
А. Мукуди
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
24
Симон Банза
ЦФ
13
Adam Oudjani
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Мулен
2
Мукуди
15
Колоджейчак
4
Сиссе
26
Дебюши
29
Гурна
45
Камара
70
Норден
24
Аушиш
7
Аби
22
Монне-Паке
3-3-1-1-2
16
Лека
2
Медина
5
Баде
24
Гради
92
Клосс
18
Каюзак
21
Айдара
42
Фофана
7
Маурисио
15
Калимуэндо
29
Сотока
22
Монне-Паке
99
Буанга
99
Буанга
22
Монне-Паке
24
Аушиш
91
Нею
91
Нею
24
Аушиш
15
Колоджейчак
47
Трауко
47
Трауко
15
Колоджейчак
29
Гурна
10
Будебуз
10
Будебуз
29
Гурна
70
Норден
27
Модест
27
Модест
70
Норден
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
15
Калимуэндо
24
Банза
24
Банза
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ланс
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
13
Adam Oudjani
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
Остались в запасе
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
13
Adam Oudjani
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Ланс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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