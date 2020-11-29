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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лилль
Сент-Этьен - Лилль: обзор матча 29 ноября 2020
Сент-Этьен
29.11.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
33'
В. Хазри (П)
65'
Н. Иконе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лилль
Замена
Л. Гурна
️️️️
З. Юссуф
90'
+1
Замена
А. Сиссоко
️️️️
М. Дебюши
90'
+1
86'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Л. Араухо
86'
Замена
Шека
️️️️
Б. Андре
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Р. Амума
74'
68'
Замена
Рейнилду
️️️️
Д. Брадарич
68'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
И. Лихаджи
68'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
67'
Замена
А. Норден
️️️️
В. Хазри
66'
65'
ГОЛ! 1:1!
Н. Иконе
Пас отдал
Б. Йылмаз
Желтая карточка
М. Дебюши
52'
Желтая карточка
М. Камара
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Хазри
33'
28'
Желтая карточка
Д. Брадарич
Желтая карточка
И. Нею
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
7
Шарель Аби
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Мулен
47
Трауко
15
Колоджейчак
2
Мукуди
26
Дебюши
91
Нею
45
Камара
28
Юссуф
99
Буанга
10
Хазри
17
Амума
4-1-1-2-2
16
Меньян
35
Джало
6
Фонте
4
Ботман
6
Брадарич
34
Сумаре
21
Андре
80
Лихаджи
93
Иконе
17
Йылмаз
7
Араухо
10
Хазри
70
Норден
70
Норден
10
Хазри
26
Дебюши
58
Сиссоко
58
Сиссоко
26
Дебюши
28
Юссуф
29
Гурна
29
Гурна
28
Юссуф
17
Амума
10
Будебуз
10
Будебуз
17
Амума
80
Лихаджи
19
Бамба
19
Бамба
80
Лихаджи
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
6
Брадарич
17
Рейнилду
17
Рейнилду
6
Брадарич
21
Андре
8
Шека
8
Шека
21
Андре
7
Араухо
15
Дэвид
15
Дэвид
7
Араухо
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лилль
7
Максенс Ривера
ПВ
24
Адиль Аушиш
АП
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
19
Шейх Ниасс
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
7
Максенс Ривера
ПВ
24
Адиль Аушиш
АП
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
7
Шарель Аби
ЦФ
Остались в запасе
19
Шейх Ниасс
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Лилль
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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