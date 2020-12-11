Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Анжер
Сент-Этьен - Анжер: обзор матча 11 декабря 2020
Сент-Этьен
11.12.2020, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Анжер
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Эль-Мелали
Замена
М. Ривера
️️️️
М. Камара
89'
88'
Желтая карточка
С. Думбия
Замена
Л. Гурна
️️️️
Д. Буанга
88'
85'
Желтая карточка
П. Капелле
83'
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
83'
Замена
А. Бобишон
️️️️
А. Фульини
74'
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
74'
Замена
М. Чо
️️️️
М. Лаж
Замена
Ш. Аби
️️️️
Р. Амума
74'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Будебуз
74'
68'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Д. Кабо
Желтая карточка
М. Камара
66'
Замена
В. Хазри
️️️️
А. Норден
60'
Желтая карточка
А. Мукуди
39'
Желтая карточка
М. Дебюши
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
7
Шарель Аби
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Мулен
47
Трауко
2
Мукуди
15
Колоджейчак
26
Дебюши
91
Нею
45
Камара
70
Норден
10
Будебуз
99
Буанга
17
Амума
4-3-2-1
13
Бернардони
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
21
Думбия
29
Кулибали
6
Мангани
10
Фульини
28
Лаж
19
Кабо
13
Баокен
99
Буанга
29
Гурна
29
Гурна
99
Буанга
45
Камара
7
Ривера
7
Ривера
45
Камара
10
Будебуз
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Будебуз
17
Амума
7
Аби
7
Аби
17
Амума
70
Норден
10
Хазри
10
Хазри
70
Норден
28
Лаж
50
Чо
50
Чо
28
Лаж
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
14
Бобишон
14
Бобишон
10
Фульини
19
Кабо
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
19
Кабо
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
Остались в запасе
Сент-Этьен
Анжер
4
Сайду Соу
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
23
Стефан Баич
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
22
Зинедин Халед
ОП
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
4
Сайду Соу
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
23
Стефан Баич
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
Остались в запасе
22
Зинедин Халед
ОП
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Сент-Этьен - Анжер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Анжер
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+