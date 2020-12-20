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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ним
Сент-Этьен - Ним: обзор матча 20 декабря 2020
Сент-Этьен
20.12.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 2
Завершен
Ним
8'
А. Мукуди
63'
А. Норден
14'
М. Ахлинви
56'
Р. Рипар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ним
Желтая карточка
И. Нею
83'
Замена
Л. Гурна
️️️️
М. Камара
78'
Замена
М. Ривера
️️️️
А. Норден
78'
74'
Замена
М. Коне
️️️️
Н. Элиассон
74'
Замена
М. Маджуга
️️️️
С. Алакуш
69'
Замена
Л. Фомба
️️️️
С. Сарр
67'
Желтая карточка
С. Сарр
ГОЛ! 2:2!
А. Норден
Пас отдал
А. Аушиш
63'
Замена
Д. Буанга
️️️️
Р. Амума
62'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Рипар
53'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Х. Дулевич
52'
Замена
К. Ариби
️️️️
Н. Ру
Пенальти не реализован!
Р. Будебуз
36'
35'
Желтая карточка
Б. Рейне
30'
Желтая карточка
Н. Элиассон
Желтая карточка
Р. Амума
26'
Замена
А. Аушиш
️️️️
В. Хазри
17'
14'
ГОЛ! 1:1!
М. Ахлинви
ГОЛ! 1:0!
А. Мукуди
Пас отдал
Р. Будебуз
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Сиди Сарр
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
8
Зинедин Ферхат
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
14
Марко Маджуга
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
13
Карим Ариби
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Мулен
47
Трауко
2
Мукуди
15
Колоджейчак
26
Дебюши
91
Нею
45
Камара
70
Норден
10
Будебуз
10
Хазри
17
Амума
4-2-3-1
30
Рейне
29
Пакье
22
Алакуш
5
Гессум
3
Мигель
6
Сарр
70
Ахлинви
8
Ферхат
17
Дулевич
17
Элиассон
26
Ру
45
Камара
29
Гурна
29
Гурна
45
Камара
17
Амума
99
Буанга
99
Буанга
17
Амума
10
Хазри
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Хазри
70
Норден
7
Ривера
7
Ривера
70
Норден
22
Алакуш
14
Маджуга
14
Маджуга
22
Алакуш
26
Ру
13
Ариби
13
Ариби
26
Ру
17
Дулевич
20
Рипар
20
Рипар
17
Дулевич
6
Сарр
11
Фомба
11
Фомба
6
Сарр
17
Элиассон
14
Коне
14
Коне
17
Элиассон
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ним
23
Стефан Баич
ВР
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
16
Амджад Назих
ВР
18
Лука Буаде
ПП
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
28
Зеду Юссуф
ЦП
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
18
Лука Буаде
ПП
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Сент-Этьен - Ним
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
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