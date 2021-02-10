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    Жером Арпинон

    Тренер
    Имя Жером
    Фамилия Арпинон
    Гражданство Франция
    Дата рождения 5 апреля 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ним 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.02.2021 Ним 1 : 3 Ницца
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