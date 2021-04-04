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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Сент-Этьен
Ним - Сент-Этьен: обзор матча 04 апреля 2021
Ним
04.04.2021, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Этьен
23'
В. Хазри
66'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Сент-Этьен
Желтая карточка
А. Бриансон
89'
Желтая карточка
Х. Дулевич
89'
Пенальти не реализован!
Р. Рипар
87'
Замена
К. Ариби
️️️️
М. Коне
84'
83'
Замена
️️️️
А. Аушиш
83'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Д. Буанга
76'
Желтая карточка
Д. Буанга
Замена
А. Бриансон
️️️️
К. Гессум
73'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Л. До
73'
66'
ГОЛ! 0:2!
Д. Буанга
Пас отдал
М. Камара
63'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
И. Нею
59'
Замена
З. Юссуф
️️️️
Ш. Аби
59'
Замена
Р. Амума
️️️️
В. Хазри
Замена
П. Бюрнер
️️️️
С. Алакуш
59'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Н. Элиассон
59'
45'
+1
Желтая карточка
В. Хазри
Желтая карточка
А. Кубас
43'
Желтая карточка
Р. Рипар
37'
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Хазри
Пас отдал
Ш. Аби
Желтая карточка
С. Алакуш
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Люка До
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ним
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
45
Яссин Бенрау
АП
13
Карим Ариби
ЦФ
Сент-Этьен
11
Габриэль Силва
ЛЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Рейне
24
Мелинг
55
Уэда
5
Гессум
22
Алакуш
8
До
20
Кубас
17
Элиассон
8
Ферхат
20
Рипар
14
Коне
4-1-1-2-2
42
Грин
26
Дебюши
4
Сиссе
2
Мукуди
47
Трауко
91
Нею
45
Камара
24
Аушиш
70
Норден
10
Хазри
7
Аби
5
Гессум
23
Бриансон
23
Бриансон
5
Гессум
22
Алакуш
13
Бюрнер
13
Бюрнер
22
Алакуш
8
До
17
Дулевич
17
Дулевич
8
До
17
Элиассон
45
Бенрау
45
Бенрау
17
Элиассон
14
Коне
13
Ариби
13
Ариби
14
Коне
10
Хазри
17
Амума
17
Амума
10
Хазри
91
Нею
17
Муэффек
17
Муэффек
91
Нею
7
Аби
28
Юссуф
28
Юссуф
7
Аби
99
Буанга
99
Буанга
Буанга
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
Буанга
Остались в запасе
Ним
Сент-Этьен
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Планк
11
Габриэль Силва
ЛЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
Остались в запасе
11
Габриэль Силва
ЛЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ним - Сент-Этьен
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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