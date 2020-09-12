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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Страсбур
Сент-Этьен - Страсбур: обзор матча 12 сентября 2020
Сент-Этьен
12.09.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Страсбур
57'
Д. Буанга (П)
82'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Страсбур
Замена
Л. Гурна
️️️️
А. Аушиш
87'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Д. Буанга
87'
ГОЛ! 2:0!
М. Камара
82'
81'
Замена
А. Томассон
️️️️
И. Сиссоко
80'
Замена
И. Саади
️️️️
М. Уорис
Замена
М. Ривера
️️️️
Р. Амума
72'
Замена
З. Юссуф
️️️️
И. Нею
72'
67'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Ж. Беллегард
61'
Замена
М. Шахири
️️️️
К. Зохи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Буанга
57'
56'
Желтая карточка
А. Джику
Замена
Ш. Аби
️️️️
А. Норден
52'
Желтая карточка
И. Нею
45'
+1
39'
Желтая карточка
И. Сиссоко
7'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Идрисс Саади
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Мулен
97
Масон
3
Фофана
15
Колоджейчак
26
Дебюши
91
Нею
45
Камара
70
Норден
24
Аушиш
99
Буанга
17
Амума
3-3-1-3
21
Камара
3
Симакан
23
Митрович
4
Джику
70
Лала
28
Сиссоко
19
Каси
27
Беллегард
20
Уорис
19
Ажорк
9
Зохи
24
Аушиш
29
Гурна
29
Гурна
24
Аушиш
17
Амума
7
Ривера
7
Ривера
17
Амума
91
Нею
28
Юссуф
28
Юссуф
91
Нею
70
Норден
7
Аби
7
Аби
70
Норден
99
Буанга
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
99
Буанга
9
Зохи
11
Шахири
11
Шахири
9
Зохи
27
Беллегард
14
Ленар
14
Ленар
27
Беллегард
28
Сиссоко
28
Томассон
28
Томассон
28
Сиссоко
20
Уорис
9
Саади
9
Саади
20
Уорис
Остались в запасе
Сент-Этьен
Страсбур
23
Стефан Баич
ВР
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Сент-Этьен - Страсбур
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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