Тьерри Лоре
Тренер
|Имя
|Тьерри
|Фамилия
|Лоре
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|14 февраля 1964
|Имя
|Тьерри
|Фамилия
|Лоре
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|14 февраля 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Страсбур
|11
|1
|5
|5
|Дата
|Матч
|06.08.2022
|Страсбур
|1 : 2
|Монако
|14.08.2022
|Ницца
|1 : 1
|Страсбур
|21.08.2022
|Страсбур
|1 : 1
|Реймс
|27.08.2022
|Осер
|1 : 0
|Страсбур
|31.08.2022
|Страсбур
|1 : 1
|Нант
|04.09.2022
|Брест
|1 : 1
|Страсбур
|11.09.2022
|Страсбур
|0 : 0
|Клермон
|17.09.2022
|Монпелье
|2 : 1
|Страсбур
|01.10.2022
|Страсбур
|1 : 3
|Ренн
|09.10.2022
|Анжер
|2 : 3
|Страсбур
|14.10.2022
|Страсбур
|0 : 3
|Лилль