Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тьерри Лоре

    Тренер
    Имя Тьерри
    Фамилия Лоре
    Гражданство Франция
    Дата рождения 14 февраля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Страсбур 11 1 5 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Страсбур 1 : 2 Монако
    14.08.2022 Ницца 1 : 1 Страсбур
    21.08.2022 Страсбур 1 : 1 Реймс
    27.08.2022 Осер 1 : 0 Страсбур
    31.08.2022 Страсбур 1 : 1 Нант
    04.09.2022 Брест 1 : 1 Страсбур
    11.09.2022 Страсбур 0 : 0 Клермон
    17.09.2022 Монпелье 2 : 1 Страсбур
    01.10.2022 Страсбур 1 : 3 Ренн
    09.10.2022 Анжер 2 : 3 Страсбур
    14.10.2022 Страсбур 0 : 3 Лилль
    • Читайте нас: 
    11